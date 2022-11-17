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    В Мурино открылся канализационный фонтан. Ночью улицу спасали от стоков

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    На аллее Евгения Шварца прошлым вечером было мокро и неприятно — ее затопило канализационными стоками. О том, как от этой напасти избавлялись, 17 ноября рассказывает пресс-служба ГУП «Водоканал».

    Фото: Водоканал Санкт-Петербурга
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    Заявка на выход сточных вод поступила от корпуса 1 дома 13. Недалеко оттуда находится здание ГУ МЧС по Петербургу и области. Оказалось, что причина беды — остановка оборудования на канализационной насосной станции «Охта».

    Скоро на месте происшествия установят станцию мощностью 330 кубометров в час. Сейчас же потоп устранили — вода ушла, крышку канализационного люка закрепили.

    Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

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