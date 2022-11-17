В Мурино открылся канализационный фонтан. Ночью улицу спасали от стоков

На аллее Евгения Шварца прошлым вечером было мокро и неприятно — ее затопило канализационными стоками. О том, как от этой напасти избавлялись, 17 ноября рассказывает пресс-служба ГУП «Водоканал».
Заявка на выход сточных вод поступила от корпуса 1 дома 13. Недалеко оттуда находится здание ГУ МЧС по Петербургу и области. Оказалось, что причина беды — остановка оборудования на канализационной насосной станции «Охта».
Скоро на месте происшествия установят станцию мощностью 330 кубометров в час. Сейчас же потоп устранили — вода ушла, крышку канализационного люка закрепили.