«На данный момент мы производим 15 спутников в год». Роскосмос рассказал о намерении изготавливать по одному спутнику в день

Роскосмос планирует изготавливать по одному спутнику в день после выхода на серийное производство. Об этом рассказал глава госкорпорации Юрий Борисов, передает 17 ноября ТАСС.

«На данный момент мы производим 15 спутников в год, технически есть возможность увеличить производство до 40. Но и этого мало. С переходом на серийное производство мы планируем собирать спутник в день», — объяснил он.

Борисов прогнозирует, что выходить на анонсированные показатели можно будет начиная с 2026 года. Тогда, по его словам, появятся необходимые производственные мощности.