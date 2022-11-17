    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    761мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.35eur62.67

    «На данный момент мы производим 15 спутников в год». Роскосмос рассказал о намерении изготавливать по одному спутнику в день

    3899
    36 комментариев

    Роскосмос планирует изготавливать по одному спутнику в день после выхода на серийное производство. Об этом рассказал глава госкорпорации Юрий Борисов, передает 17 ноября ТАСС.

    «На данный момент мы производим 15 спутников в год, технически есть возможность увеличить производство до 40. Но и этого мало. С переходом на серийное производство мы планируем собирать спутник в день», — объяснил он.

    Борисов прогнозирует, что выходить на анонсированные показатели можно будет начиная с 2026 года. Тогда, по его словам, появятся необходимые производственные мощности.

    Сейчас, уточнил гендиректор Роскосмоса, для перехода на серийное производство требуется коренная перестройка всей отрасли.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ32
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 36

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    36
    close