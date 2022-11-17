Полтриллиона. Это стоимость проекта, по которому у россиян может появиться смартфон с отечественным ПО

Чтобы выпустить смартфоны с российским ПО «Аврора» до 2030 года, понадобится 480 млрд рублей. Как пишет 17 ноября «Коммерсантъ», сделаны они будут, скорее всего, в Китае. По данным издания, деньги нужны на развитие и создание инфраструктуры, закупку устройств, установку «Авроры», зарплаты. Предполагается, что за 480 млрд в России появится 70 млн гаджетов с российским ПО. В числе партнеров указаны F+, GS Group, НИИ «Масштаб» и другие.

«Ростелеком», который курирует проект, отмечает, что он необходим из-за вероятного отключения России от экосистем Google и Apple, а также из-за того, что из их магазинов пропали важные для страны приложения. Сумма — это «верхнеуровневая оценка» требуемых инвестиций.

Не исключено, что деньги будут привлечены не только из бюджета, но и с помощью концессий с операторами связи. Один из собеседников «Коммерсанта» обратил внимание на формулировку, согласно которой «бизнес-план состоит в том, чтобы партнеры предоставили необходимое количество мобильных устройств, технические характеристики которых будут отображены в тендерах на закупку». Он считает, что смартфоны будут производить в Китае или же собирать из китайских запчастей, а «Ростелеком» будет лишь развивать и устанавливать софт.