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    Полтриллиона. Это стоимость проекта, по которому у россиян может появиться смартфон с отечественным ПО

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    Чтобы выпустить смартфоны с российским ПО «Аврора» до 2030 года, понадобится 480 млрд рублей. Как пишет 17 ноября «Коммерсантъ», сделаны они будут, скорее всего, в Китае.

    По данным издания, деньги нужны на развитие и создание инфраструктуры, закупку устройств, установку «Авроры», зарплаты. Предполагается, что за 480 млрд в России появится 70 млн гаджетов с российским ПО. В числе партнеров указаны F+, GS Group, НИИ «Масштаб» и другие.

    «Ростелеком», который курирует проект, отмечает, что он необходим из-за вероятного отключения России от экосистем Google и Apple, а также из-за того, что из их магазинов пропали важные для страны приложения. Сумма — это «верхнеуровневая оценка» требуемых инвестиций.

    Не исключено, что деньги будут привлечены не только из бюджета, но и с помощью концессий с операторами связи.

    Один из собеседников «Коммерсанта» обратил внимание на формулировку, согласно которой «бизнес-план состоит в том, чтобы партнеры предоставили необходимое количество мобильных устройств, технические характеристики которых будут отображены в тендерах на закупку». Он считает, что смартфоны будут производить в Китае или же собирать из китайских запчастей, а «Ростелеком» будет лишь развивать и устанавливать софт.

    Проект одобрен правительством, но это не значит, что он получит финансирование и будет реализован.

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