Небо танцует – сезон охоты открыт. Как увидеть северное сияние

В России и Европе стартовал сезон северного сияния. Увидеть его сейчас можно даже в Москве, однако лучше всего отправиться на север. Об этом «Фонтанке» рассказал эксперт по северному сиянию Владимир Онацкий.



«Сияние начинается с самого начала сентября и заканчивается где-то во второй половине апреля. Явление это появляется на достаточно широком географическом поле, начиная от Мурманской области, северной Норвегии», – говорит он.



Владимир Онацкий рассказал о ряде простых правил:

