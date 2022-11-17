Небо танцует – сезон охоты открыт. Как увидеть северное сияние

В России и Европе стартовал сезон северного сияния. Увидеть его сейчас можно даже в Москве, однако лучше всего отправиться на север. Об этом «Фонтанке» рассказал эксперт по северному сиянию Владимир Онацкий.
«Сияние начинается с самого начала сентября и заканчивается где-то во второй половине апреля. Явление это появляется на достаточно широком географическом поле, начиная от Мурманской области, северной Норвегии», – говорит он.
Владимир Онацкий рассказал о ряде простых правил:
- северное сияние лучше всего видно после особенно мощной вспышки на Солнце;
- его можно увидеть даже в Москве и ещё южнее – в Белоруссии;
- наиболее яркое северное сияние – на Севере;
- самое главное в охоте за ним – найти чистое небо.
«Северное сияние бывает довольно разным. Его форма, его цвет, его динамика изменений на небе сильно зависят от мощности той самой вспышки на Солнце, которая произошла некоторое время назад. Когда вспышка сильная, мощная, то тогда те самые заряженные частицы от Солнца попадают в атмосферу, проявляется эффект люминесценции, когда электричество проходит через газ, и газ начинает светиться. Взаимодействие этих частиц с кислородом даёт зелёный цвет. Иногда вспышка бывает очень, мощная, яркая и сильная – в этом случае происходит взаимодействие не только со слоем кислорода, но и со слоем азота – в этом случае сияние приобретает дополнительный розовый оттенок», – говорит Владимир Онацкий.