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    Дама на «Мерседесе» отвлеклась на ребенка и сбила двух пешеходов на проспекте Медиков

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    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

    Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием 34-летней петербурженки на «Мерседесе». Вечером 16 ноября под колесами машины оказались 42-летний мужчина и 67-летняя женщина. Об этом сообщает ГУ МВД.

    По предварительной информации, водитель отвлеклась на сидящего в салоне ребенка и не заметила, что светофор на пересечении проспекта Медиков и набережной реки Карповки стал красным. В результате пострадавшую женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, мужчина от поездки в больницу воздержался.

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