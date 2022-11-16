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    СПбГУ ищет подрядчика для реставрации комплекса построек усадьбы Меньшикова за 612 млн рублей

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    СПбГУ ищет подрядчика для продолжения работ по реставрации комплекса усадьба Меншикова А.Д. (Первый кадетский корпус) и «Здания студенческой столовой Санкт-Петербургского университета», Это следует из данных с сайта госзакупок. Начальная цена контракта составляет 612,5 млн рублей.

    Речь идет о комплексной реставрации, переоснащении и приспособлении к современному использованию комплекса зданий, которые расположились в границах Менделеевской линии, Университетской набережной и Кадетской линий, где должен разместиться научно-учебный корпус вуза.

    Проект предполагает разделение здания на пять блоков. В Первом Кадетском корпусе планируется разместить учебные аудитории и кабинеты на 2210 учащихся, кабинеты преподавателей на 150 человек, многофункциональный зал на 750 посадочных мест, зал приёмов, библиотеку, студенческого кафе на 300 мест, кафетерий для преподавателей и административно-хозяйственный блок.

    Работы по этой закупке планируется выполнить до декабря 2024 года.

    В 2013-2015 годах архитектурным бюро «Студия 44» разработало и согласовало проектную документацию по реставрации федерального памятника — ансамбля «Усадьба А. Д. Меншикова (Первый кадетский корпус)» и «Здания студенческой столовой Санкт‑Петербургского университета».

    Работы ведутся в несколько этапов. В 2019 году во время реставрации были найдены в засыпке сводов печные изразцы с кобальтовыми росписями, фрагменты китайской посуды и дельфтской керамики, относящиеся к первой половине XVIII века.

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