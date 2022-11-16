СПбГУ ищет подрядчика для реставрации комплекса построек усадьбы Меньшикова за 612 млн рублей

СПбГУ ищет подрядчика для продолжения работ по реставрации комплекса усадьба Меншикова А.Д. (Первый кадетский корпус) и «Здания студенческой столовой Санкт-Петербургского университета», Это следует из данных с сайта госзакупок. Начальная цена контракта составляет 612,5 млн рублей.



Речь идет о комплексной реставрации, переоснащении и приспособлении к современному использованию комплекса зданий, которые расположились в границах Менделеевской линии, Университетской набережной и Кадетской линий, где должен разместиться научно-учебный корпус вуза.