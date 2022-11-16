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    Мобилизация

    Мобилизованные и их семьи могут пожаловаться на задержку выплат через «Госуслуги»

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    Форма обратной связи по мерам поддержки мобилизованных стала доступна на портале «Госуслуг». Об этом 16 ноября сообщается в телеграм-канале Минцифры.

    Теперь военнослужащие и их семьи могут пожаловаться на неполучение положенных выплат и льгот, как федеральных или региональных. Обращаться могут мобилизованные, добровольцы, контрактники, демобилизованные, а также члены их семей.

    Чтобы отправить обращение, нужно зайти на »Госуслуги» под своей учетной записью и проверить данные. Далее нужно указать регион мобилизации, а в сообщении описать проблему. После получения сообщения Минцифры передаст жалобу в профильное ведомство, где его обязаны рассмотреть в течение семи дней.

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