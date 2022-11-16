Пожар в коммуналке выгнал на улицу жильцов дома на Гатчинской

Квартирный пожар тушили сотрудники МЧС на Петроградской стороне вечером 16 ноября. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании поступило в 19:56. Горело на четвертом этаже дома 22 по улице Гатчинской. Пожару был присвоен дополнительный номер 1-бис.

Как сообщают очевидцы, жильцов дома эвакуировали, а кого-то даже вынесли на носилках и передали медикам. В главном управлении добавили, что площадь, охваченная огнем, составила 35 квадратных метров. Из дома спасли четверых, один из них проживал в той самой квартире. Последнего осматривают медики в машине скорой помощи.

В ГУ МЧС уточнили, что в четырехкомнатной коммунальной квартире горели 40 «квадратов». В 20:52 пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали, добавили в ведомстве.

Доходный дом Е.А. Федотова на Гатчинской, 22, был построен в начале XX века по проекту архитектора Александра Гаврилова. Дом известен тем, что в одной из квартир жила поэтесса, детская писательница и переводчица Нонна Слепакова.

