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    От выговора премьеру Канады до восторга от бицухи. Чем запомнился саммит G-20 на Бали

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    Саммит G-20 на Бали подошел к концу. Но запомнился он в этом году отнюдь не прорывными решениями, а скандалами — маленькими и не очень.

    Так, в первый день съезда «двадцатки» зарубежные СМИ «госпитализировали» главу МИД РФ Сергея Лаврова. Отдуваться пришлось Марии Захаровой.

    На следующий день едва ли не разразился скандал международный — председатель КНР Си Цзиньпин обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в утечке их неформальной беседы в СМИ.

    Чем запомнился этот саммит еще — в видеоновости «Фонтанки».

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