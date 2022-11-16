От выговора премьеру Канады до восторга от бицухи. Чем запомнился саммит G-20 на Бали

Саммит G-20 на Бали подошел к концу. Но запомнился он в этом году отнюдь не прорывными решениями, а скандалами — маленькими и не очень.
Так, в первый день съезда «двадцатки» зарубежные СМИ «госпитализировали» главу МИД РФ Сергея Лаврова. Отдуваться пришлось Марии Захаровой.
На следующий день едва ли не разразился скандал международный — председатель КНР Си Цзиньпин обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в утечке их неформальной беседы в СМИ.
Чем запомнился этот саммит еще — в видеоновости «Фонтанки».