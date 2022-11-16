И никакого «Гарри Поттера». Warner Bros. запретила крупным российским каналам показывать свои фильмы

Руководство холдинга «Национальная медиа группа» (НМГ) получило письмо от представителей Warner Bros. Согласно обращению, киностудия запрещает показывать свой контент, несмотря на наличие действующей лицензии. Об этом сообщает издание «Бюллетень Кинопрокатчика».

Отмечается, что лицензия должна действовать еще минимум 1,5 года. При этом библиотека Warner Bros. с октября отсутствует на канале СТС.



Издание отмечает, что, согласно данным Mediascope, в III квартале текущего года флагманы Warner Bros. и ее «дочки» DC Films не попали в топ-50 наиболее популярных картин среди россиян в возрасте от 14 до 44 лет. Однако еще год назад в этот же период такие фильмы, как «Гарри Поттер», «Аквамен», «Лига справедливости» или «Чудо-женщина», регулярно попадали в список популярных у телезрителей этой возрастной категории.



О приостановке проката и лицензирования трансляций своих новинок Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount заявили в марте 2022 года. Изначально была идея о том, чтобы распространить параллельный импорт на картины, в том числе их показ по телевидению и в онлайн-кинотеатрах. Однако из-за рисков попадания контента к «пиратам» от нее отказались. В результате такие новинки будут получать лишь кинотеатры.

