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    На КАД лопнувшее колесо отправило самосвал с песком в ограждение

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    Грузовик щедро посыпал песком участок внутреннего кольца КАД в районе Ржевки. Подвело водителя самосвала лопнувшее колесо. Фото аварии появилось в соцсетях 16 ноября. На кадрах видно, что автомобиль разрушил ограждение и завалился на бок.

    В ФКУ «Упрдор Северо-Запад» рассказали, что информация о ДТП поступила в пятом часу вечера. На 39-м километре внутреннего кольца КАД у грузовика лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего самосвал опрокинулся. Из кузова на проезжую часть высыпался песок.

    Заняты полоса безопасности и еще одна полоса. ДТП спровоцировало затор на 3 километра. Сейчас дорожные службы очищают проезжую часть.

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