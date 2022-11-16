На КАД лопнувшее колесо отправило самосвал с песком в ограждение

Грузовик щедро посыпал песком участок внутреннего кольца КАД в районе Ржевки. Подвело водителя самосвала лопнувшее колесо. Фото аварии появилось в соцсетях 16 ноября. На кадрах видно, что автомобиль разрушил ограждение и завалился на бок.
В ФКУ «Упрдор Северо-Запад» рассказали, что информация о ДТП поступила в пятом часу вечера. На 39-м километре внутреннего кольца КАД у грузовика лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего самосвал опрокинулся. Из кузова на проезжую часть высыпался песок.
Заняты полоса безопасности и еще одна полоса. ДТП спровоцировало затор на 3 километра. Сейчас дорожные службы очищают проезжую часть.