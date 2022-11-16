В Сеть слили почти три миллиона данных пользователей «Дом.ру»

В открытый доступ попали данные пользователей интернет-провайдера «Дом.ру», в числе которых 2,7 млн уникальных номеров телефона, сообщается в телеграм-канале «Утечки информации» 16 ноября. Служба информационной безопасности компании проводит внутреннее расследование.
Предположительно речь идет о клиентах из Петербурга. В общий доступ помимо телефонных номеров попали также ФИО, ИНН, банковские реквизиты, адреса клиентов, у некоторых — и даты рождения.
В сообщениях в телеграм-каналах утверждается, что информацию слил тот же источник, который ранее уже распространял данные «Почты России», образовательного портала «GeekBrains» и службы доставки «Delivery Club».
«В связи с распространением в ряде СМИ информации об утечке персональных данных пользователей службой информационной безопасности компании проводится внутреннее расследование. Компания предпринимает необходимые дополнительные меры по защите инфраструктуры, бесперебойному предоставлению услуг и защите своих клиентов», — прокомментировали информацию об утечке данных в пресс-службе «Дом.ру».
Также в компании «Фонтанке» рассказали, что попавшая в сеть база данных — годичной давности, она датируется ноябрем 2021 года. Кроме того, «более глубокие» персональные данные — логины и пароли — в общем доступе не появились, подчеркнули в «Дом.ру».