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    В Сеть слили почти три миллиона данных пользователей «Дом.ру»

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    В открытый доступ попали данные пользователей интернет-провайдера «Дом.ру», в числе которых 2,7 млн уникальных номеров телефона, сообщается в телеграм-канале «Утечки информации» 16 ноября. Служба информационной безопасности компании проводит внутреннее расследование.

    Предположительно речь идет о клиентах из Петербурга. В общий доступ помимо телефонных номеров попали также ФИО, ИНН, банковские реквизиты, адреса клиентов, у некоторых — и даты рождения.

    В сообщениях в телеграм-каналах утверждается, что информацию слил тот же источник, который ранее уже распространял данные «Почты России», образовательного портала «GeekBrains» и службы доставки «Delivery Club».

    «В связи с распространением в ряде СМИ информации об утечке персональных данных пользователей службой информационной безопасности компании проводится внутреннее расследование. Компания предпринимает необходимые дополнительные меры по защите инфраструктуры, бесперебойному предоставлению услуг и защите своих клиентов», — прокомментировали информацию об утечке данных в пресс-службе «Дом.ру».

    Также в компании «Фонтанке» рассказали, что попавшая в сеть база данных — годичной давности, она датируется ноябрем 2021 года. Кроме того, «более глубокие» персональные данные — логины и пароли — в общем доступе не появились, подчеркнули в «Дом.ру».

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