Стоимость минимального продовольственного набора в третьем квартале в Петербурге составила 5,5 тыс. рублей

В июле–сентябре минимальная продуктовая корзина на месяц обошлась бы покупателям в Петербурге в среднем в 5,5 тыс. рублей, подсчитали в «Пятерочке» на основании данных о ценах в магазинах. В магазинах Центральной части России, на Урале и в Сибири такая же корзина обошлась бы в 5,2 тыс. рублей, а в столице — 5,7 тыс. рублей.

В третьем квартале продовольственная инфляция составила 15,6% год к году, что на 3,9 п.п. ниже, чем во втором квартале текущего года. По данным Росстата, цены на продовольствие в июле-сентябре снижались почти по всем товарным категориям (в среднем — на 3,6% к предыдущему кварталу).

