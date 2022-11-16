Стоимость минимального продовольственного набора в третьем квартале в Петербурге составила 5,5 тыс. рублей

В июле–сентябре минимальная продуктовая корзина на месяц обошлась бы покупателям в Петербурге в среднем в 5,5 тыс. рублей, подсчитали в «Пятерочке» на основании данных о ценах в магазинах. В магазинах Центральной части России, на Урале и в Сибири такая же корзина обошлась бы в 5,2 тыс. рублей, а в столице — 5,7 тыс. рублей.
В третьем квартале продовольственная инфляция составила 15,6% год к году, что на 3,9 п.п. ниже, чем во втором квартале текущего года. По данным Росстата, цены на продовольствие в июле-сентябре снижались почти по всем товарным категориям (в среднем — на 3,6% к предыдущему кварталу).
«Летние месяцы и начало осени — традиционный период снижения цен на продовольственные товары, — поясняет руководитель направления макроэкономического анализа X5 Group Илья Фёдоров. — При этом в текущем году в третьем квартале рекордно, почти на четверть, снизились цены на плодоовощную продукцию. Это связано, во-первых, со сбором очень хорошего урожая сельскохозяйственных культур, во-вторых — с высокой базой прошлого года. Кроме того, на общее снижение цен повлияло укрепление рубля».