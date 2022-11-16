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    Подешевевшие овощи замедлили годовую инфляцию в Петербурге до 12,6%

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    Годовая инфляция в Петербурге в октябре снизилась до 12,6% после 13,6% в сентябре за счет снижения цен на овощи. Об этом 16 ноября сообщает Банк России.

    Как отмечается в его сообщении, в этом году в сельскохозяйственных регионах страны заметно вырос урожай, на рынок стало поступать больше отечественных овощей. Из-за этого в октябре огурцы оказались дешевле, чем год назад, продолжили снижаться цены на помидоры и картофель.

    Также в октябре замедлился годовой рост цен на непродовольственные товары, в частности на крупную бытовую технику, мебель, легковые автомобили, одежду и обувь, парфюмерию и косметику. Причины — в сдержанном потребительском спросе и увеличении предложения некоторых товаров. Производители постепенно находят новых поставщиков, выстраиваются новые пути поставок.

    «Чем быстрее будут перестраиваться производство и налаживаться торговые связи, тем медленнее будут расти цены», — отметил Алексей Суслов, начальник Экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России.

    В сентябре инфляция в сегменте продовольственных товаров в Петербурге составляла 11,57%, в сегменте непродовольственных — 17,41%. В октябре эти показатели снизились до 9,89% и 15,9% соответственно.

    По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в России к концу 2022 года составит 12–13%, а в 2024 году вернется к 4%.

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