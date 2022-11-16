Подешевевшие овощи замедлили годовую инфляцию в Петербурге до 12,6%

Годовая инфляция в Петербурге в октябре снизилась до 12,6% после 13,6% в сентябре за счет снижения цен на овощи. Об этом 16 ноября сообщает Банк России.



Как отмечается в его сообщении, в этом году в сельскохозяйственных регионах страны заметно вырос урожай, на рынок стало поступать больше отечественных овощей. Из-за этого в октябре огурцы оказались дешевле, чем год назад, продолжили снижаться цены на помидоры и картофель.



Также в октябре замедлился годовой рост цен на непродовольственные товары, в частности на крупную бытовую технику, мебель, легковые автомобили, одежду и обувь, парфюмерию и косметику. Причины — в сдержанном потребительском спросе и увеличении предложения некоторых товаров. Производители постепенно находят новых поставщиков, выстраиваются новые пути поставок.

