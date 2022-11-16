Чуть-чуть расстроились. Иностранных рекламодателей в России стало меньше в шесть раз

Иностранных рекламодателей на российском рынке в 2022 году стало меньше в 6 раз. Об этом 16 ноября рассказал Борис Пешняк, коммерческий директор компании Russ Outdoors, крупнейшего оператора наружной рекламы в России.



«В этом году мы очень резко обратили внимание на иностранных рекламодателей в феврале. Сделали выводы, что в нашей индустрии их 13%, сейчас осталось 2%. Смертельно? Нет. Чуть-чуть расстроились? Наверное, да», — отметил Пешняк.

Сокращение иностранных рекламодателей в отрасли, по его словам, удалось «с лихвой» перекрыть ростом в четырех категориях рекламодателей — банки, строители, e-com и онлайн-кинотеатры.