Предчувствие стихии. Как петербуржцев предупреждали о наводнении 125 лет назад

Первый прогноз наводнения в Петербурге был составлен ровно 125 лет назад. Об этом 16 ноября сообщает главный синоптик города Александр Колесов.



«Составлен он (прогноз. — Прим. ред.) был в 1897 году без указания уровня воды в устье реки Невы, но предупредить город о грозном явлении смогли», — рассказывает специалист.



По словам метеоролога, в то время действующих самописцев уровня воды на Финском заливе было только два — на полуострове Ханко и в Петербурге.

