Предчувствие стихии. Как петербуржцев предупреждали о наводнении 125 лет назад

Первый прогноз наводнения в Петербурге был составлен ровно 125 лет назад. Об этом 16 ноября сообщает главный синоптик города Александр Колесов.
«Составлен он (прогноз. — Прим. ред.) был в 1897 году без указания уровня воды в устье реки Невы, но предупредить город о грозном явлении смогли», — рассказывает специалист.
По словам метеоролога, в то время действующих самописцев уровня воды на Финском заливе было только два — на полуострове Ханко и в Петербурге.
Наводнение, произошедшее в ноябре 1897 года, было значительным, сейчас оно на 24-м месте среди самых высоких в истории города.
«Вода в тот день повышалась до отметки 242 см (в Балтийской системе), и для понимания масштабов его можно сравнить с последним большим наводнением, которое произошло 9 января 2005 года, тогда вода поднималась до 239 см», — приводит пример синоптик.
Уже спустя месяц, в декабре 1897 года, на Соборной улице в Кронштадте установили лимниграф (прибор для регистрации колебаний уровня воды. — Прим. ред.). Позже ещё два таких устройства появились в Новом Адмиралтействе и в Ревеле (Таллин).