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    Предчувствие стихии. Как петербуржцев предупреждали о наводнении 125 лет назад

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    Первый прогноз наводнения в Петербурге был составлен ровно 125 лет назад. Об этом 16 ноября сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

    «Составлен он (прогноз. — Прим. ред.) был в 1897 году без указания уровня воды в устье реки Невы, но предупредить город о грозном явлении смогли», — рассказывает специалист.

    По словам метеоролога, в то время действующих самописцев уровня воды на Финском заливе было только два — на полуострове Ханко и в Петербурге.

    Наводнение, произошедшее в ноябре 1897 года, было значительным, сейчас оно на 24-м месте среди самых высоких в истории города.

    «Вода в тот день повышалась до отметки 242 см (в Балтийской системе), и для понимания масштабов его можно сравнить с последним большим наводнением, которое произошло 9 января 2005 года, тогда вода поднималась до 239 см», — приводит пример синоптик.

    Уже спустя месяц, в декабре 1897 года, на Соборной улице в Кронштадте установили лимниграф (прибор для регистрации колебаний уровня воды. — Прим. ред.). Позже ещё два таких устройства появились в Новом Адмиралтействе и в Ревеле (Таллин).

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