Волшебником может стать каждый. В Петербурге «Перспективы» начали сбор подарков для тяжелобольных детей и взрослых

Фото: предоставлено благотворительной организацией «Перспективы» Поделиться Поделиться





Санкт-Петербургская благотворительная организация «Перспективы» объявила о начале акции по сбору новогодних подарков для своих подопечных — детей и взрослых с тяжелыми множественными нарушениями развития.

«Некоторые из них живут в семьях, кто-то — в проектах сопровождаемого проживания, а очень и очень многие — в учреждениях: в детском доме и психоневрологических интернатах», — рассказывают в «Перспективах».

Акция называется «Лично для тебя» — потому что подарки в ней не формальные, сделанные по принципу «лишь бы что-то было», а именно те, что доставят подопечным радость. Кто-то из них не может ходить, кто-то плохо видит, слышит, с трудом произносит звуки. Но все они испытывают обычные человеческие чувства и эмоции — и точно так же, как и все, живут в предвкушении новогодних праздников и чудес.



«Еще в сентябре мы спрашиваем у каждого подопечного о его мечте, исполнение которой стало бы для него подарком на Новый год. Если человек в силу нарушений не может о ней сказать, мы стараемся догадаться, что же порадовало бы конкретного ребенка или взрослого. И c любовью собираем все пожелания в волшебный список, который потом публикуем на странице акции», — говорят в благотворительной организации.

Например, Лёша — художник. Он регулярно посещает занятия в арт-студии и будет очень рад, если у него появится собственный набор маркеров для творчества. Любознательная, активная и заботливая Лена, как и многие девочки, любит играть в дочки-матери, и ей очень хочется получить в подарок куклу. Серёжа пользуется инвалидной коляской, не может самостоятельно менять положение тела во время занятий и игр: специальная подушка поможет удобно и комфортно его устраивать. Настя любит, когда ей читают: сборник, в который вошло 100 сказок на любой вкус, очень порадует её. Юра плохо видит: ему интересны и необходимы тактильные игрушки, подходящие по размеру, чтобы фигурки ложились в руки.



Эти и другие истории, дающие представление о каждом подопечном и о подарке, который порадует его, сотрудники и волонтёры собрали на сайте акции «Лично для тебя». Там же можно сделать пожертвование на подарок мечты и оставить для ребят пожелание.

В «Перспективах» подчеркнули, что просят делать именно пожертвования, чтобы иметь возможность подобрать подарок, максимально соответствующий мечте и особенностям каждого ребёнка или взрослого с нарушениями развития. Возможность выбрать и приобрести подарок лично тоже есть.



Всего необходимо приобрести к Новому году 558 подарков. Волшебником может стать каждый.

