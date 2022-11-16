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    Волшебником может стать каждый. В Петербурге «Перспективы» начали сбор подарков для тяжелобольных детей и взрослых

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    Фото: предоставлено благотворительной организацией «Перспективы»
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    Санкт-Петербургская благотворительная организация «Перспективы» объявила о начале акции по сбору новогодних подарков для своих подопечных — детей и взрослых с тяжелыми множественными нарушениями развития.

    «Некоторые из них живут в семьях, кто-то — в проектах сопровождаемого проживания, а очень и очень многие — в учреждениях: в детском доме и психоневрологических интернатах», — рассказывают в «Перспективах».

    Акция называется «Лично для тебя» — потому что подарки в ней не формальные, сделанные по принципу «лишь бы что-то было», а именно те, что доставят подопечным радость. Кто-то из них не может ходить, кто-то плохо видит, слышит, с трудом произносит звуки. Но все они испытывают обычные человеческие чувства и эмоции — и точно так же, как и все, живут в предвкушении новогодних праздников и чудес.

    «Еще в сентябре мы спрашиваем у каждого подопечного о его мечте, исполнение которой стало бы для него подарком на Новый год. Если человек в силу нарушений не может о ней сказать, мы стараемся догадаться, что же порадовало бы конкретного ребенка или взрослого. И c любовью собираем все пожелания в волшебный список, который потом публикуем на странице акции», — говорят в благотворительной организации.

    Например, Лёша — художник. Он регулярно посещает занятия в арт-студии и будет очень рад, если у него появится собственный набор маркеров для творчества. Любознательная, активная и заботливая Лена, как и многие девочки, любит играть в дочки-матери, и ей очень хочется получить в подарок куклу. Серёжа пользуется инвалидной коляской, не может самостоятельно менять положение тела во время занятий и игр: специальная подушка поможет удобно и комфортно его устраивать. Настя любит, когда ей читают: сборник, в который вошло 100 сказок на любой вкус, очень порадует её. Юра плохо видит: ему интересны и необходимы тактильные игрушки, подходящие по размеру, чтобы фигурки ложились в руки.

    Эти и другие истории, дающие представление о каждом подопечном и о подарке, который порадует его, сотрудники и волонтёры собрали на сайте акции «Лично для тебя». Там же можно сделать пожертвование на подарок мечты и оставить для ребят пожелание.

    В «Перспективах» подчеркнули, что просят делать именно пожертвования, чтобы иметь возможность подобрать подарок, максимально соответствующий мечте и особенностям каждого ребёнка или взрослого с нарушениями развития. Возможность выбрать и приобрести подарок лично тоже есть.

    Всего необходимо приобрести к Новому году 558 подарков. Волшебником может стать каждый.

    Фото: предоставлено благотворительной организацией «Перспективы»

    «Перспективы» — это партнерство некоммерческих организаций, в которое входит СПб БОО «Перспективы» и АНО «Новые перспективы»: Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Перспективы» основана в 1996 году в Петербурге; Автономная некоммерческая организация «Новые перспективы» основана в 2010 году.

    Работа партнерства ведется по трем направлениям:

    — Программа помощи детям c тяжелой инвалидностью в Доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии № 4 г. Павловска (66 детей). Специалисты и добровольцы благотворительной организации дают своим подопечным квалифицированное сопровождение, прогулки, игры и непосредственное общение; ведется работа с родителями и тесное взаимодействие с персоналом интерната с целью оптимизации условий проживания и развития детей;

    — Программа помощи молодым людям-инвалидам в Психоневрологическом интернате №м3 г. Петергофа. Сегодня в интернате силами организации поддерживаются 140 молодых людей, проживающих на отделениях № 3 и № 10, а также организована работа трех мастерских для людей с тяжёлыми нарушениями развития, созданы условия для реализации их творческого потенциала в рамках театральной и арт-студий. Открыта тренировочная квартира, в которой проходит подготовка молодых людей, проживающих в интернате, к самостоятельной жизни;

    — Программа помощи семьям Санкт-Петербурга, которые воспитывают детей с множественными нарушениями. В 2004 и 2006 годах в рамках совместного проекта c АНО «Новые перспективы» открыты Центры социальной реабилитации (дневного пребывания) детей и молодых людей с инвалидностью. Также оказывается кризисная поддержка 214 семьям, позволяющая им избежать передачи ребенка в интернат.

    В 2015 году открыт Дом сопровождаемого проживания в деревне Раздолье Приозерского района Ленинградской области, в котором живут семь молодых людей с нарушениями развития при круглосуточном сопровождении персонала «Перспектив». Данный проект является моделью интернатзамещающих технологий.

    Сегодня с подопечными на постоянной основе работают более 100 специалистов «Перспектив» и более 100 волонтеров, обеспечивая дополнительную поддержку и уход. Вся деятельность ведется на благотворительные пожертвования.

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