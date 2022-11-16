RT и ТАСС нашли «пропавшую» замглавы Херсонской области. Губареву задержали

Замглавы правительства Херсонской области Екатерину Губареву задержали сотрудники МВД по делу об экономическом преступлении. Об этом 16 ноября сообщают издания RT и ТАСС со ссылкой на источники.



Отмечается, что сейчас с чиновницей проводятся следственные действия. Однако ее статус пока неизвестен.



Ранее в среду о пропаже Екатерины сообщил ее супруг, бывший «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев. По его словам, последнее место, где ее видели, — здание правительства региона в городе Геническе.

