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    RT и ТАСС нашли «пропавшую» замглавы Херсонской области. Губареву задержали

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    Замглавы правительства Херсонской области Екатерину Губареву задержали сотрудники МВД по делу об экономическом преступлении. Об этом 16 ноября сообщают издания RT и ТАСС со ссылкой на источники.

    Отмечается, что сейчас с чиновницей проводятся следственные действия. Однако ее статус пока неизвестен.

    Ранее в среду о пропаже Екатерины сообщил ее супруг, бывший «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев. По его словам, последнее место, где ее видели, — здание правительства региона в городе Геническе.

    Екатерина Губарева ранее занимала пост заместителя министра иностранных дел ДНР. С июля 2022 года стала заместителем руководителя Херсонской области — этот пост занимает Владимир Сальдо.

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