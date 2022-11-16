В Крыму задержали подозреваемого в убийстве времен СССР

Убийство 1990 года раскрыли сотрудники уголовного розыска Ялты.



Тело пожилой жительницы коммунальной квартиры в спальном районе Ялты нашли более 30 лет назад, сообщила 16 ноября официальный представитель МВД Ирина Волк.



Женщина скончалась от удушения, потом её тело было завернуто в одеяло и положено в диван.



Сотрудники полиции в 2022 году смогли установить причастность к убийству местного жителя, который за три десятка лет неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

