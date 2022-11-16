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    В Крыму задержали подозреваемого в убийстве времен СССР

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    Убийство 1990 года раскрыли сотрудники уголовного розыска Ялты.

    Тело пожилой жительницы коммунальной квартиры в спальном районе Ялты нашли более 30 лет назад, сообщила 16 ноября официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Женщина скончалась от удушения, потом её тело было завернуто в одеяло и положено в диван.

    Сотрудники полиции в 2022 году смогли установить причастность к убийству местного жителя, который за три десятка лет неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

    По версии следствия, от соседа пенсионерки мужчина якобы узнал о том, что у нее хранится солидная сумма денег и антикварная брошь. Он дождался, когда женщина уйдет из дома, и залез в окно. Стал искать ценности, но хозяйка внезапно вернулась. Он принял решение устранить свидетеля.

    «Злоумышленник не стал отрицать содеянного и написал явку с повинной», — сообщила Волк.

    СК возбудил уголовное дело по статьям «убийство» и «разбойное нападение». Суд поместил фигуранта под стражу.

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