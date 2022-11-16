В Подмосковье нашли «Мерседес» с мёртвым мужчиной в салоне. У него был бизнес

В подмосковном Домодедово в салоне «Мерседеса» в минувший вторник нашли тело мужчины с огнестрельным ранением в области головы. Погибший — 63-летний предприниматель. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.



Машину с трупом внутри обнаружили на Ореховой улице. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты.

Отмечается, что на данный момент ведутся допросы родственников и компаньонов, а также рассматриваются различные версии преступления.

Возбуждено уголовное дело по первой части 105 статьи УК РФ («Убийство»).