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    В Подмосковье нашли «Мерседес» с мёртвым мужчиной в салоне. У него был бизнес

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    В подмосковном Домодедово в салоне «Мерседеса» в минувший вторник нашли тело мужчины с огнестрельным ранением в области головы. Погибший — 63-летний предприниматель. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

    Машину с трупом внутри обнаружили на Ореховой улице. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты.

    Отмечается, что на данный момент ведутся допросы родственников и компаньонов, а также рассматриваются различные версии преступления.

    Возбуждено уголовное дело по первой части 105 статьи УК РФ («Убийство»).

    По данным РИА Новости, найденный мужчина — Александр Русецкий, он уроженец Белоруссии, является гендиректором компании «Инфорком». Компания занимается торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

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