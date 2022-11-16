«Тесла Клуб» проиграл суд в Петербурге. Споры шли с начала марта, когда клиентка передумала покупать машину

Согласно материалам дела, женщина решила приобрести «Теслу». 1 декабря 2021 года она заключила договор с ООО «Тесла Клуб» на 65 526 евро, внесла часть суммы (1,6 млн руб.), а затем передумала покупать электромобиль. 2 марта этого года она попросила компанию вернуть деньги. Переписка «Тесла Клуба» и клиентки продолжалась больше месяца, в итоге она нашла человека, которому перепоручила свои проблемы, и 1 июля заключила с ним договор уступки. Теперь уже он начал разбираться с компанией и в итоге подал в суд.

Истец Михаил Смирнов попросил взыскать с «Тесла Клуба» средства, уплаченные по договору (1,6 млн руб.), неустойку в размере 1,6 млн руб., моральный вред в размере 50 тыс. руб., штраф в размере 50 % и расходы в размере 19,2 тыс. руб.



«Поскольку доказательств оказания ответчиком услуг ненадлежащего качества материалы дела не содержат, суд первой инстанции пришел к выводу, что истец отказался от исполнения договора не в связи с нарушениями обязанностей ответчиком, а по собственной инициативе, о чем подписал соглашение о расторжении договора. Таким образом, на сумму, подлежащую возврату истцу в связи с отказом от исполнения договора в порядке ст. 32 Закона о защите прав потребителя по основаниям, не связанным с нарушением ответчиком прав истца как потребителя, подлежат начислению проценты на основании ст. 395 ГК РФ. Учитывая, что требование о взыскании с ответчика в пользу истца процентов за пользование чужими денежными средствами заявлено не было, названные требования могут быть заявлены истцом в рамках самостоятельного иска, у суда первой инстанции отсутствуют основания для выхода за пределы заявленных исковых требований», — отмечается в сообщении.

