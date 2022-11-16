В Пензе контрактника осудили за попытку выдать ожог в бане за боевое ранение

Пензенский гарнизонный военный суд приговорил контрактника Александра Дорошенко к двум годам лишения свободы условно по статье о мошенничестве. Как пишет 16 ноября «Коммерсантъ», военный попытался выдать за боевые травмы перелом пальца и ожог, полученный в бане.
Дорошенко служил по контракту с марта 2021 года водителем-заправщиком. Он доставлял в части воду, топливо и еду, а сам в боях не участвовал. Как установил суд, военный решился на мошенничество, когда узнал про компенсацию в 3 млн рублей, которая полагается за полученные в ходе боевых действий на Украине травмы.
За них контрактник решил выдать перелом пальца правой руки, который он получил, когда цеплял к КАМАЗу прицеп, и ожог левой голени, оставшийся после бани. Дорошенко обратился к врачу и затем проходил лечение в госпитале. Обман раскрыло командование: оказалось, что во время «боевого ранения» военный находился в глубоком тылу.