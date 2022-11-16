У берегов Бали загорелся туристический лайнер

У берегов Бали в Индонезии воспламенился туристический лайнер Mutiara Timur I. Об этом 16 ноября сообщает местное издание Suara Surabaya.
Автор: youtube.com/Exposed News
Судно направлялось на остров Ломбок из Баньюванги. Пожар начался, когда оно проходило Балийский пролив. Точная причина возгорания неясна.
На видеозаписях, распространившихся в социальных сетях, видны пассажиры в спасательных жилетах. По данным издания ANTARA, в момент возгорания на борту лайнера находились 236 пассажиров и 22 члена экипажа.
Автор: youtube.com/Montong Betok Channel
Впоследствии стало известно, что всех пассажиров удалось эвакуировать, пострадавших среди них нет.