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    В небе над Бали ради хорошей погоды на G20 распылили 29 тонн соли

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    Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии сообщило о специальных мерах, которые были предприняты ради удобства участников саммита G20. Чтобы улучшить погоду, в небе над Бали распылили около 29 тонн соли.

    «Это является частью сценария, который подготовлен на случай экстремальных погодных условий во время саммита G20», — заявил глава агентства Двикорита Карнавати (цитата по РИА Новости).

    В общей сложности, по его словам, перед 16 ноября авиация совершила не менее 28 вылетов. Операцию совместно провели два профильных министерства и ВВС Индонезии.

    «Рассеивание соли в облаках производился для того, чтобы процесс конденсации происходил быстрее и дождь мог выпасть непосредственно перед тем, как дождевые облака достигнут места проведения саммита G20», — пояснил Карнавати.

    Однако, как рассказывают РИА Новости очевидцы, в заключительный день саммита прошли дожди.

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