В небе над Бали ради хорошей погоды на G20 распылили 29 тонн соли

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии сообщило о специальных мерах, которые были предприняты ради удобства участников саммита G20. Чтобы улучшить погоду, в небе над Бали распылили около 29 тонн соли.



«Это является частью сценария, который подготовлен на случай экстремальных погодных условий во время саммита G20», — заявил глава агентства Двикорита Карнавати (цитата по РИА Новости).



В общей сложности, по его словам, перед 16 ноября авиация совершила не менее 28 вылетов. Операцию совместно провели два профильных министерства и ВВС Индонезии.

