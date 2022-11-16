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    COVID-19

    Новая волна? В Петербурге уже неделю растет заболеваемость коронавирусом

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    1 комментарий

    Тренд на снижение заболеваемости коронавирусом сменился устойчивым ростом. Если неделю назад, 9 ноября, зафиксировали всего 277 заражений за сутки, то 16 ноября уже 442. И все семь дней заболеваемость с каждым днём увеличивалась.

    Скриншот с сайта <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/" class="_ io-leave-page" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>
    Скриншот с сайта стопкоронавирус.рф
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    Как сообщается в отчете федерального оперштаба 16 ноября, за минувшие сутки в России госпитализировано 1 219 человек (на 12,9 % меньше, чем накануне), выявлено 5 380 новых случаев COVID-19, подтверждено 63 летальных исхода. Из них — 102 госпитализации и 12 смертей в Петербурге.

    Накануне «Фонтанка» писала, что в России после выходных более чем на 180 % выросла госпитализация с ковидом.

    Скриншот с сайта <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/" class="_ io-leave-page" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>
    Скриншот с сайта стопкоронавирус.рф

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