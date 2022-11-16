Новая волна? В Петербурге уже неделю растет заболеваемость коронавирусом

Тренд на снижение заболеваемости коронавирусом сменился устойчивым ростом. Если неделю назад, 9 ноября, зафиксировали всего 277 заражений за сутки, то 16 ноября уже 442. И все семь дней заболеваемость с каждым днём увеличивалась.
Как сообщается в отчете федерального оперштаба 16 ноября, за минувшие сутки в России госпитализировано 1 219 человек (на 12,9 % меньше, чем накануне), выявлено 5 380 новых случаев COVID-19, подтверждено 63 летальных исхода. Из них — 102 госпитализации и 12 смертей в Петербурге.
Накануне «Фонтанка» писала, что в России после выходных более чем на 180 % выросла госпитализация с ковидом.