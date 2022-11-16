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    Формула любви по-волосовски, или Зажигательная ночь областной Дульсинеи

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    Огонь и дым стали признанием в любви жителя Волосовского района даме сердца. Полиция решила, что уголовное дело не будет третьим лишним.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 16 ноября, жители дома в поселке Сумино накануне около двух ночи проснулись от дыма. Горела квартира на первом этаже. Хозяйку вместе с еще двумя десятками жильцов прибывшие на вызов сотрудники МЧС вывели из здания.

    Приехал к дому и наряд полиции. Им перепуганная 44-летняя женщина рассказала, что некто ночью разбил окно кухни в её квартире и бросил туда банку с горючей смесью. Она успела загасить пламя, но в этот момент поджигатель бросил вторую емкость уже в окно комнаты. Там сразу же занялась мебель и деревянный пол.

    Пожарные потушили пламя на 15 квадратных метрах.

    По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

    В тот же день оперативники нашли и подозреваемого — 39-летнего жителя деревни Лагоново. По предварительной версии, мотивом преступления стали неразделенные чувства к хозяйке квартиры.

    Влюбленного поместили в камеру.

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