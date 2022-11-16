Пенсионерка, дочь известного ленинградского литературоведа, осталась без квартиры на Невском проспекте

Сотрудники уголовного розыска начали распутывать клубок и задерживать участников мошеннической схемы, в результате которой «семейное гнездо» на Невском перешло в чужие руки.
Первым задержали 27-летнего жителя Кудрово, который по фальшивым документам купил квартиру в доходном доме Соколова, стало известно «Фонтанке» 16 ноября.
По версии следствия, в апреле прошлого года задержанный с неустановленными пока сообщниками вошел в доверие к хозяйке-пенсионерке и обманным путем заставил её подписать доверенность на право продажи. Пожилая женщина — в прошлом ученый-биолог, а её отец — известный в Ленинграде литературовед, музыковед и критик, ставший, например, прототипом профессора, продавшего душу дьяволу в поэме Гумилёва «Посещение Асмодея».
В итоге квартира перешла в собственность задержанного. Он нанес ущерб пострадавшей на сумму в миллион рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчина провел ночь в камере.