Полицейский в Севастополе за час попал в два ДТП. Причём во втором «сошлись лбами» две машины МВД

На дорогах Севастополя случился черный вторник. Среди множества аварий самыми резонансными стали два ДТП с полицией. В оба попал один и тот же сотрудник. Об этом 16 ноября рассказывает ForPost.
Сначала около 19 часов в Инкермане грузовик DAF выехал на встречную полосу и врезался в патрульный автомобиль ДПС. «Фонтанка» сообщала об этой аварии и показывала кадры с места. Два инспектора ГИБДД получили травмы. Одного забрали медики скорой помощи, а второго в больницу повёз другой экипаж ДПС на «Шкоде Октавии».
По дороге, около 19:50, гаишная «Шкода» попала в ДТП на улице Ревякина. По данным издания, она ехала со включенным звуковым сигналом и проблесковым маячком и на спуске лоб в лоб столкнулась с «УАЗом Патриотом» дежурной части УМВД. Пострадавший полицейский дождался медиков, сидя на остановке. На этот раз его в больницу увезла скорая помощь.
«В настоящее время оба пострадавших сотрудника доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. По фактам произошедших ДТП проводится проверка», — отметили в УМВД.