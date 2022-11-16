Полицейский в Севастополе за час попал в два ДТП. Причём во втором «сошлись лбами» две машины МВД

На дорогах Севастополя случился черный вторник. Среди множества аварий самыми резонансными стали два ДТП с полицией. В оба попал один и тот же сотрудник. Об этом 16 ноября рассказывает ForPost.



Сначала около 19 часов в Инкермане грузовик DAF выехал на встречную полосу и врезался в патрульный автомобиль ДПС. «Фонтанка» сообщала об этой аварии и показывала кадры с места. Два инспектора ГИБДД получили травмы. Одного забрали медики скорой помощи, а второго в больницу повёз другой экипаж ДПС на «Шкоде Октавии».

