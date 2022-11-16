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    Полицейский в Севастополе за час попал в два ДТП. Причём во втором «сошлись лбами» две машины МВД

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    На дорогах Севастополя случился черный вторник. Среди множества аварий самыми резонансными стали два ДТП с полицией. В оба попал один и тот же сотрудник. Об этом 16 ноября рассказывает ForPost.

    Сначала около 19 часов в Инкермане грузовик DAF выехал на встречную полосу и врезался в патрульный автомобиль ДПС. «Фонтанка» сообщала об этой аварии и показывала кадры с места. Два инспектора ГИБДД получили травмы. Одного забрали медики скорой помощи, а второго в больницу повёз другой экипаж ДПС на «Шкоде Октавии».

    По дороге, около 19:50, гаишная «Шкода» попала в ДТП на улице Ревякина. По данным издания, она ехала со включенным звуковым сигналом и проблесковым маячком и на спуске лоб в лоб столкнулась с «УАЗом Патриотом» дежурной части УМВД. Пострадавший полицейский дождался медиков, сидя на остановке. На этот раз его в больницу увезла скорая помощь.

    Фото: ForPost
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    «В настоящее время оба пострадавших сотрудника доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. По фактам произошедших ДТП проводится проверка», — отметили в УМВД.

    Фото: ForPost

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