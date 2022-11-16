В Петербурге из законов исчезнут муниципальные избиркомы

После того, как из корректировка федерального законодательства исключила из избирательной системы избиркомы муниципальных образований (ИКМО), Заксобрание Петербурга приводит в соответствие региональное законодательство. На заседании 16 ноября парламент города в первом чтении принял соответствующий законопроект, передает корреспондент «Фонтанки».



После изменений федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», начиная с 14 марта 2022 года ИКМО перестали формироваться и прекратили исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, а также местных референдумов.