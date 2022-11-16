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    В Петербурге из законов исчезнут муниципальные избиркомы

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    После того, как из корректировка федерального законодательства исключила из избирательной системы избиркомы муниципальных образований (ИКМО), Заксобрание Петербурга приводит в соответствие региональное законодательство. На заседании 16 ноября парламент города в первом чтении принял соответствующий законопроект, передает корреспондент «Фонтанки».

    После изменений федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», начиная с 14 марта 2022 года ИКМО перестали формироваться и прекратили исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, а также местных референдумов.

    Еще в апреле Горизбирком Петербурга возложил полномочия ИКМО на соответствующие территориальные избирательные комиссии.

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