В Петербурге разрешили тратить маткапитал на обучение у преподавателей-ИП

В Петербурге можно будет тратить материнский капитал на обучение ребенка из многодетной семьи у индивидуальных предпринимателей. Соответствующий законопроект в окончательном, третьем чтении, принял парламент города, передает 16 ноября корреспондент «Фонтанки».



По действующему городскому закону тратить средства маткапитала можно на получение ребенком до 23 лет включительно образования только в организациях, которые осуществляют деятельность на основании лицензии. При этом организационно-правовая форма учреждения не важна.