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    В Петербурге разрешили тратить маткапитал на обучение у преподавателей-ИП

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    В Петербурге можно будет тратить материнский капитал на обучение ребенка из многодетной семьи у индивидуальных предпринимателей. Соответствующий законопроект в окончательном, третьем чтении, принял парламент города, передает 16 ноября корреспондент «Фонтанки».

    По действующему городскому закону тратить средства маткапитала можно на получение ребенком до 23 лет включительно образования только в организациях, которые осуществляют деятельность на основании лицензии. При этом организационно-правовая форма учреждения не важна.

    Депутаты поправили Социальный кодекс города, установив, что тратить материнский капитал также можно будет на обучение и у индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют образовательную деятельность в соответствии с федеральным законом об образовании на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности.

    По итогам третьего чтения законопроект отправится на подписание губернатору, и вступит в силу через 10 дней с момента официального опубликования.

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