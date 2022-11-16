В Петербурге разрешили тратить маткапитал на обучение у преподавателей-ИП

В Петербурге можно будет тратить материнский капитал на обучение ребенка из многодетной семьи у индивидуальных предпринимателей. Соответствующий законопроект в окончательном, третьем чтении, принял парламент города, передает 16 ноября корреспондент «Фонтанки».
По действующему городскому закону тратить средства маткапитала можно на получение ребенком до 23 лет включительно образования только в организациях, которые осуществляют деятельность на основании лицензии. При этом организационно-правовая форма учреждения не важна.
Депутаты поправили Социальный кодекс города, установив, что тратить материнский капитал также можно будет на обучение и у индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют образовательную деятельность в соответствии с федеральным законом об образовании на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности.
По итогам третьего чтения законопроект отправится на подписание губернатору, и вступит в силу через 10 дней с момента официального опубликования.