В Петербурге стали реже красть крышки для люков

В четыре раза снизилось число краж люкового оборудования в Петербурге: со 171 в прошлом году до 42 за 11 месяцев 2022 года. Об этом 16 ноября сообщает Водоканал. Больше всего таких воров оказалось в Калининском районе (10 краж), после него следуют Выборгский (9) и Курортный (7).



О положительной тенденции информирует и ГУП «ТЭК СПб». С января по октябрь 2022 года было зафиксировано всего два эпизода хищения люкового оборудования — по одному в Красносельском и Приморском районах. Без запорной арматуры остались восемь колодцев.



«Для сравнения: в 2021 году за этот период произошло 11 эпизодов краж, в результате которых было похищено 38 люков. В 2020 году в зоне ТЭКа произошло 6 краж, с тепловых камер исчезли 26 крышек», — добавили в пресс-службе предприятия.

