Модный приговор. В Пулково не прошел контроль очень непростой багаж за 18 тысяч евро

В Пулково из ОАЭ прибыла пассажирка с очень модным и весьма дорогим багажом. Она уверяла, что всё это везет для личного пользования, но ей не поверили.
В целом товар стоил почти 18 тысяч евро, сообщает 16 ноября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Там было 18 предметов: бижутерия, часы, очки, одежда, аксессуары и сумка — непростых брендов.
Пассажирка заявила, что незадекларированного багажа у нее нет, а с правилами перевозки товаров через таможню заранее не ознакомилась. Она получила протокол о недекларировании — за это может грозить штраф до двукратной стоимости предмета правонарушения с возможной конфискацией.
От уплаты таможенных платежей освобождаются товары для личного пользования, стоимость которых не превышает 10 тысяч евро.