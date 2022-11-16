Модный приговор. В Пулково не прошел контроль очень непростой багаж за 18 тысяч евро

В Пулково из ОАЭ прибыла пассажирка с очень модным и весьма дорогим багажом. Она уверяла, что всё это везет для личного пользования, но ей не поверили.



В целом товар стоил почти 18 тысяч евро, сообщает 16 ноября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Там было 18 предметов: бижутерия, часы, очки, одежда, аксессуары и сумка — непростых брендов.

