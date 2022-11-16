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    Девочка, найденная в бассейне в Новосибирске, умерла

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    После инцидента в школьном бассейне в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом 16 ноября сообщает СУ СК по Новосибирской области.

    Фото СК по Новосибирской области с портала <a href="https://ngs.ru/text/criminal/2022/11/16/71819483/" class="_" target="_blank">НГС</a>
    Фото СК по Новосибирской области с портала НГС
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    Вчера днём в одной из общеобразовательных школ города во время урока физкультуры под водой была обнаружена девочка, находящаяся без сознания, — второклассница. Её экстренно госпитализировали, но врачи больницы спасти её не смогли. Она скончалась.

    Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    Фото СК по Новосибирской области с портала <a href="https://ngs.ru/text/criminal/2022/11/16/71819483/" class="_" target="_blank">НГС</a>
    Фото СК по Новосибирской области с портала НГС

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