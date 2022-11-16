Девочка, найденная в бассейне в Новосибирске, умерла

После инцидента в школьном бассейне в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом 16 ноября сообщает СУ СК по Новосибирской области.
Вчера днём в одной из общеобразовательных школ города во время урока физкультуры под водой была обнаружена девочка, находящаяся без сознания, — второклассница. Её экстренно госпитализировали, но врачи больницы спасти её не смогли. Она скончалась.
Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.