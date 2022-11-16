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    Полиция навестила петербургских мигрантов. У шести десятков возникли неприятности

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    Петербургская полиция прошлась по местам, где живут и работают мигранты. После рейда кое-кто из иностранных граждан получил административные протоколы.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Из 877 мигрантов проблемы с документами оказались у 58, сообщает 16 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Особо серьезных нарушителей выдворят из страны с запретом на въезд в течение нескольких лет.

    «В первую очередь проверке подверглись так называемые места компактного проживания иностранных граждан, а также промышленные и торговые площадки, привлекающие иностранную рабочую силу», — отмечают в главке.

    Такие рейды полиция планирует проводить регулярно.

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