Полиция навестила петербургских мигрантов. У шести десятков возникли неприятности

Петербургская полиция прошлась по местам, где живут и работают мигранты. После рейда кое-кто из иностранных граждан получил административные протоколы.

Из 877 мигрантов проблемы с документами оказались у 58, сообщает 16 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Особо серьезных нарушителей выдворят из страны с запретом на въезд в течение нескольких лет.



«В первую очередь проверке подверглись так называемые места компактного проживания иностранных граждан, а также промышленные и торговые площадки, привлекающие иностранную рабочую силу», — отмечают в главке.

