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    В Пулково введён режим повышенной опасности

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    В петербургском аэропорту Пулково введён режим повышенной опасности, сообщил 16 ноября источник «Фонтанки».

    Действуют усиленные меры по обеспечению безопасности. В частности, на гейтах перед вылетом проводится дополнительный досмотр.

    О введении третьего (максимального) уровня угрозы терактов в аэропортах Москвы и авиакомпаниях пишут и «Известия». Например, в Шереметьево вдоль территории установили бетонные блоки. Этот режим, по данным издания, действует с 10 ноября в Домодедово и Внуково. Он введён впервые, отмечается в публикации.

    Пассажирам стоит приезжать заранее, чтобы успеть пройти все проверки.

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