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    Снег и гололедица остаются с нами. Но антициклон даёт Петербургу надежду на солнце

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Температура в Петербурге пришла в норму. В среду, 16 ноября, можно ждать и снег, и солнце.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся местами до минус 1, днем составил 0 — плюс 2 градуса.

    «Сегодня Северная столица будет ощущать влияние небольшого, промежуточного гребня антициклона. В регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, местами пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В Ленобласти, по его словам, от минус 2 до плюс 2 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

    «Яндекс.Погода» отмечает, что сегодняшняя температура и днём, и ночью — обычная для 16 ноября. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 2 до плюс 4 градусов. Самое холодное 16 ноября выдалось в 1998 году, минус 11 градусов днём, а самое тёплое — в 2010 году, плюс 10.

    Примерно такая же погода, как сегодня, ожидается и завтра.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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