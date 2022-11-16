Снег и гололедица остаются с нами. Но антициклон даёт Петербургу надежду на солнце

Температура в Петербурге пришла в норму. В среду, 16 ноября, можно ждать и снег, и солнце.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся местами до минус 1, днем составил 0 — плюс 2 градуса.
«Сегодня Северная столица будет ощущать влияние небольшого, промежуточного гребня антициклона. В регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, местами пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В Ленобласти, по его словам, от минус 2 до плюс 2 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.
«Яндекс.Погода» отмечает, что сегодняшняя температура и днём, и ночью — обычная для 16 ноября. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 2 до плюс 4 градусов. Самое холодное 16 ноября выдалось в 1998 году, минус 11 градусов днём, а самое тёплое — в 2010 году, плюс 10.
Примерно такая же погода, как сегодня, ожидается и завтра.