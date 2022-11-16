Дом на Прилукской тушат несколько часов, людей приютил автобус

Сильный пожар тушат во Фрунзенском районе Петербурга уже несколько часов. Для размещения людей понадобился автобус.
Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на Прилукскую улицу, 12, поступил 16 ноября в 2:27. Загорелась квартира и частично кровля — огонь охватил 150 квадратных метров. В 2:51 ранг повысили до 1 БИС, в 3:42 снизили до «единицы», пожар был локализован. Работы продолжаются. Привлечены семь машин и 25 пожарных. На кадрах горожан в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно, что в районе ЧП сильное задымление. Рядом с домом стоит карета скорой помощи.
«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — отмечается в сообщении ГУ МЧС.
ГУП «Пассажиравтотранс» направило на Прилукскую автобус для временного размещения жителей.