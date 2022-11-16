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    Дом на Прилукской тушат несколько часов, людей приютил автобус

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    Сильный пожар тушат во Фрунзенском районе Петербурга уже несколько часов. Для размещения людей понадобился автобус.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на Прилукскую улицу, 12, поступил 16 ноября в 2:27. Загорелась квартира и частично кровля — огонь охватил 150 квадратных метров. В 2:51 ранг повысили до 1 БИС, в 3:42 снизили до «единицы», пожар был локализован. Работы продолжаются. Привлечены семь машин и 25 пожарных. На кадрах горожан в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно, что в районе ЧП сильное задымление. Рядом с домом стоит карета скорой помощи.

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    «Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — отмечается в сообщении ГУ МЧС.

    ГУП «Пассажиравтотранс» направило на Прилукскую автобус для временного размещения жителей.

    Фото:
    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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