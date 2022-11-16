Среда джаза с Давидом Голощекиным: Benny Bailey — The Satchmo Legacy

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The Satchmo Legacy — посвящение американского джазового трубача Бенни Бейли всемирно признанному гению джаза — Луи Армстронгу.
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The Satchmo Legacy — посвящение американского джазового трубача Бенни Бейли всемирно признанному гению джаза — Луи Армстронгу.
fontanka.ru
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