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    СКА забил минскому «Динамо» семь шайб и прервал проигрышную серию

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    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо». Встреча проходила в Петербурге 15 ноября.

    Армейцы с Невы выиграли со счетом 7:1 (0:0, 1:1, 6:1). Голы забили Василий Глотов (24 минута), Дмитрий Яшкин (48, 49 — оба гола в большинстве), Валентин Зыков (50), Александр Волков (52), Никита Гусев (55) и Степан Фальковский (57). Минское «Динамо» ответило на это шайбами Павла Варфоломеева (22) и Сергея Сапего (57).

    Таким образом СК прервал проигрышную серию из трех матчей и продолжает лидировать в чемпионате КХЛ. Следующий матч армейцы проведут 17 ноября в Казани против «Ак Барса».

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