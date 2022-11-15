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    Гладков рассказал о том, как сбивали «Точку-У». Один человек погиб

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    Хронику обстрела Белгородской области продолжает вести губернатор Вячеслав Гладков 15 ноября. По словам главы региона, российская система ПВО сбила над городом Валуйки «Точку-У».

    «По предварительной информации есть один погибший и одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Доставлена в ЦРБ. Осколками выбиты окна в нескольких домовладениях. Глава округа и оперативные службы на месте. Подомовой обход территории продолжается», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

    Губернатор уточнил, что система ПВО сбила ракету в Грайворонском округе, но там нет ни пострадавших, ни разрушений.

    Ранее Гладков рассказал о погибших в результате обстрела Шебекино.

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