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    Аллея Дмитрия Медведева может появиться в одном из городов Абхазии

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    Аллею в одном из исторических городов Абхазии могут назвать в честь экс-президента России Дмитрия Медведева. Об этом 15 ноября ТАСС рассказала советник министра культуры республики Милана Бжания.

    По ее словам, признание независимости Абхазии в 2008 году по указу тогдашнего российского лидера Дмитрия Медведева ознаменовало новый этап развития взаимоотношений между двумя странами.

    «В связи с этим мы считаем необходимым дать справедливую оценку этому важному историческому событию и увековечить имя Медведева в истории Абхазии», – сообщила Бжания. Она добавила, что будет обсуждать данный вопрос с властями республики.

    Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии Медведев подписал 26 августа 2008 года. К этому подтолкнули военные действия Грузии в указанных регионах.

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