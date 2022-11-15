Аллея Дмитрия Медведева может появиться в одном из городов Абхазии

Аллею в одном из исторических городов Абхазии могут назвать в честь экс-президента России Дмитрия Медведева. Об этом 15 ноября ТАСС рассказала советник министра культуры республики Милана Бжания.



По ее словам, признание независимости Абхазии в 2008 году по указу тогдашнего российского лидера Дмитрия Медведева ознаменовало новый этап развития взаимоотношений между двумя странами.



«В связи с этим мы считаем необходимым дать справедливую оценку этому важному историческому событию и увековечить имя Медведева в истории Абхазии», – сообщила Бжания. Она добавила, что будет обсуждать данный вопрос с властями республики.

