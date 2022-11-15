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    Боевые действия на Украине

    В Шебекино снаряды угодили в двухэтажный дом и повредили газовую трубу

    2009
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    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 15 ноября рассказал о последствиях ударов по городу Шебекино. Ранее он сообщил о двух погибших (мужчина и женщина) и троих пострадавших, которых доставили в больницу с осколочными ранениями.

    Травмы получили 35-летний мужчина и две женщины в возрасте 37 и 80 лет. Им оказывают медицинскую помощь.

    «Основной прилет снарядов пришелся на двухэтажный жилой дом. В нем повреждены кровля и отопление. В двух соседних двухэтажных домах ударной волной выбиты окна. Поясню: в 50-ти метрах от домов находится школа. Никаких стратегически важных объектов нет», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

    По словам губернатора, снаряды повредили газовую трубу, аварийные бригады уже начали работу по восстановлению.

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