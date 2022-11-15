Главный режиссер Театра имени Вахтангова уехал в Париж и возвращаться не собирается

Юрий Бутусов покинул пост главного режиссера Театра имени Вахтангова и уехал в Европу. Об этом 15 ноября «Интерфаксу» сообщил директор учреждения Кирилл Крок.



Крок пояснил, что Бутусов сам принял решение уволиться, так как в настоящее время проживает в Париже и возвращаться не собирается. Главный режиссер якобы подал заявление на увольнение по собственному желанию в понедельник.



«Театр с ним ничего не расторгал, я получил от Юрия Николаевича заявление, что он просит его уволить, потому что он находится в Париже и в ближайшее время он приехать на работу не может и продолжить работу в театре Вахтангова не может», — сказал агентству Крок.

