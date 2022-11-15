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    Главный режиссер Театра имени Вахтангова уехал в Париж и возвращаться не собирается

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    Юрий Бутусов покинул пост главного режиссера Театра имени Вахтангова и уехал в Европу. Об этом 15 ноября «Интерфаксу» сообщил директор учреждения Кирилл Крок.

    Крок пояснил, что Бутусов сам принял решение уволиться, так как в настоящее время проживает в Париже и возвращаться не собирается. Главный режиссер якобы подал заявление на увольнение по собственному желанию в понедельник.

    «Театр с ним ничего не расторгал, я получил от Юрия Николаевича заявление, что он просит его уволить, потому что он находится в Париже и в ближайшее время он приехать на работу не может и продолжить работу в театре Вахтангова не может», — сказал агентству Крок.

    Юрий Бутусов — российский театральный режиссёр. С 2011-го по 2018 год — главный режиссёр и художественный руководитель Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета. С 2018 года — главный режиссёр Театра имени Вахтангова.

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