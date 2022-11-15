Где-то я это уже видел. «Фонтанка» первой поиграла в настолку от Смольного про памятники Петербурга

Проект «Открытый город» 15 ноября презентовал настольную игру «Город открытий». Она сделана в хорошо знакомом каждому с детства жанре мемо, или мемори, — игры на память, в которой нужно найти парные картинки. Всего в игре 30 пар, и их предстоит составить из изображений фасадов и интерьеров закрытых для массового посещения объектов культурного наследия Петербурга. «Фонтанке» удалось поиграть в нее одной из первых.

Например, от Египетского дома (дома Нежинской) на Захарьевской улице на карточки поместили трехликую деву с одной из колонн, от здания бывшей Городской думы на Думской — интерьеры Александровского зала с лепниной, люстрой на потолке и большими светлыми окнами, от здания Двенадцати коллегий, где располагается главный корпус СПбГУ, — памятник универсантам во дворе. Про каждый объект можно прочитать в иллюстрированном сборнике, который прилагается к игре. Правда, не всегда он объясняет, какую именно деталь игрок видит на картинке.

Десять пар карточек оживают с помощью дополненной реальности. Увидеть, как они это делают, можно через специальное приложение на смартфоне, передающее звуки раскачивающейся люстры, воющих призраков, треска дров в камине. Игра разработана совместно с компанией PushKeen, которая занимается дизайном, созданием настольных, мобильных игр и приложений. В ее портфолио есть две краеведческие настольные игры под названием «Большая бродилка» про Колпино и про Московский район с элементами дополненной реальности.

«Фонтанка» уселась тестировать игру. Благо, правила очень просты: собрать как можно больше парных картинок. Не просто оказалось запоминать некоторые из-за небольшой разницы в цветовой гамме и в деталях. А открыв одну и ту же карточку уже раз шесть, просто из принципа лезешь в справочник, чтобы узнать, что на ней. Чем-то же она так сильно запомнилась? В итоге в товарищеском послеобеденном матче отделов «Власть» и «Бизнес» победил последний с небольшим отрывом в три пары карточек.



Игра без экшена и кучи вводных, с простыми правилами и красивыми иллюстрациями. Скорее подойдет для семейных посиделок или пригодится в образовательном процессе. Но купить ее пока будет невозможно. Анонсируется, что игра «будет распространяться бесплатно среди жителей Северной столицы». Вернее, как уточнили создатели, ее планируют дарить культурным и социальным учреждениям города.

