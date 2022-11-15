В ТРК «Лиговъ» посетитель с пистолетом добивался внимания персонала и уехал в крепких мужских объятиях

Росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину после вооружённого похода по магазинам у станции метро «Обводный канал» во Фрунзенском районе Петербурга. Он оказался опасен только для общественного порядка.
Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области 15 ноября, тревожную кнопку персонал ТРК на Лиговском проспекте нажал накануне около половины седьмого часа вечера. Сотрудники не смогли сладить с посетителем, спутавшим торговый комплекс с базаром.
Экзальтированный мужчина шумел и всячески мешал культурному отдыху, а на замечание отреагировал взмахом пистолета в сторону. Работники не растерялись и скрутили возмутителя спокойствия, удержав его до приезда наряда.
«У задержанного был изъят пневматический пистолет Gletcher BRT 84 без магазина и газового баллончика», — рассказали в ведомстве.
Мужчину доставили в полицию. Протоколом о мелком хулиганстве его не удивить: в прошлом статья за умышленную порчу чужого имущества и букет правонарушений.