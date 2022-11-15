В ТРК «Лиговъ» посетитель с пистолетом добивался внимания персонала и уехал в крепких мужских объятиях

Росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину после вооружённого похода по магазинам у станции метро «Обводный канал» во Фрунзенском районе Петербурга. Он оказался опасен только для общественного порядка.



Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области 15 ноября, тревожную кнопку персонал ТРК на Лиговском проспекте нажал накануне около половины седьмого часа вечера. Сотрудники не смогли сладить с посетителем, спутавшим торговый комплекс с базаром.