Мариуполь и Мелитополь стали городами воинской славы. Но это не все

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Город воинской славы» Мариуполю (ДНР) и Мелитополю (Запорожская область). Указы об этом 15 ноября опубликованы на портале правовой информации.



В документах отмечается, что города удостоены этого звания «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные их защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества».



Кроме того, Путин подписал указ о присвоении Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску почетного звания «Город трудовой славы». Их отметили за значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне.

