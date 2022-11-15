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    Мариуполь и Мелитополь стали городами воинской славы. Но это не все

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    Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Город воинской славы» Мариуполю (ДНР) и Мелитополю (Запорожская область). Указы об этом 15 ноября опубликованы на портале правовой информации.

    В документах отмечается, что города удостоены этого звания «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные их защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества».

    Кроме того, Путин подписал указ о присвоении Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску почетного звания «Город трудовой славы». Их отметили за значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне.

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    Комментарии 11

    Басик15 Ноя 2022 в 17:56
    Цинично
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