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    Из Фонтанки достали одного из руководителей петербургской сети клиник. Он не выжил

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    Падение в ледяную воду у Обуховского моста в Адмиралтейском районе Петербурга не пережил хирург, возглавлявший сеть клиник в городе. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 ноября.

    54-летнего мужчину достали из Фонтанки на Московском проспекте, 18, около одиннадцати часов утра. Там же сотрудники экстренных служб оказывали ему первую помощь. Одет он был скорее официально.

    Спасти мужчину не удалось, в Мариинскую больницу привезли тело. Эту информацию редакции подтвердили в пресс-службе медицинского учреждения.

    С выяснением его личности у сотрудников правоохранительных органов едва ли возникли сложности. Погиб хирург, исполнительный директор сети клиник, его рабочее место в том же Адмиралтейском районе. Коллега хирурга сообщил «Фонтанке», что директору, предположительно, стало плохо на мосту.

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