В России запустили новый сервис бронирования — в него попали почти три тысячи отелей из Петербурга и Ленобласти

Новый сервис бронирования отелей по России запустила компания МТС. На платформе доступно около 14 тысяч отелей и гостиниц по России, из них 2724 — из Петербурга и Ленобласти.

Как отмечают в компании, Петербург входит в тройку самых популярных направлений среди российских туристов. В январе — июне 2022 года больше всего отдыхающих принимали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург — на них пришлось 48% всего турпотока.

До конца года планируется добавить в сервис отели в странах СНГ, позднее — в дальнем зарубежье. Ранее на MTS Travel в бета-версии появилась возможность бронировать проживание в Турции. Компания МТС Travel приобрела сервис Bronevik.com в июле этого года, он и предоставляет доступ к базе отелей и других объектов размещения. Планируется, что в будущем Bronevik.com продолжит работать в сегменте деловых путешествий и будет предоставлять отельные базы другим сервисам бронирования, работая в B2B-направлении.