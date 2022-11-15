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    В России запустили новый сервис бронирования — в него попали почти три тысячи отелей из Петербурга и Ленобласти

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    Новый сервис бронирования отелей по России запустила компания МТС. На платформе доступно около 14 тысяч отелей и гостиниц по России, из них 2724 — из Петербурга и Ленобласти.

    Как отмечают в компании, Петербург входит в тройку самых популярных направлений среди российских туристов. В январе — июне 2022 года больше всего отдыхающих принимали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург — на них пришлось 48% всего турпотока.

    До конца года планируется добавить в сервис отели в странах СНГ, позднее — в дальнем зарубежье. Ранее на MTS Travel в бета-версии появилась возможность бронировать проживание в Турции. Компания МТС Travel приобрела сервис Bronevik.com в июле этого года, он и предоставляет доступ к базе отелей и других объектов размещения. Планируется, что в будущем Bronevik.com продолжит работать в сегменте деловых путешествий и будет предоставлять отельные базы другим сервисам бронирования, работая в B2B-направлении.

    «В последнее время часть из самых популярных сервисов бронирования отелей недоступна в России, пользование рядом других затруднено из-за ограничений на проведение трансграничных оплат, — отмечает директор по работе с бизнес-рынком МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Артур Сизов. — Поэтому для внутреннего туризма остро стоит вопрос запуска отечественных интернет-ресурсов, помогающих путешественникам самостоятельно организовать поездку или подобрать подходящий тур». Оплачивать бронирование здесь можно картой российского банка любой платежной системы.

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