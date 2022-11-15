Эрмитажные археологи нашли важные и очень редкие артефакты в Крыму и Туве, которые заставят пересмотреть историю

Археологические эрмитажные экспедиции сделали значимые открытия в Крыму и Туве в этом году. Об этом 15 ноября рассказали на пресс-конференции в «Интерфаксе» начальники экспедиций.



Заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа, а также руководитель Южно-Крымской археологической экспедиции Светлана Адаксина назвала находки ученых исключительными, которые заставят переосмыслить историю античной колонизации.



В сибирской республике Тува археологи нашли древнюю могилу местного богача. Удивительно, что она была совершенно нетронута, в отличие от большинства разграбленных захоронений скифских времен.

