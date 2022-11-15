Эрмитажные археологи нашли важные и очень редкие артефакты в Крыму и Туве, которые заставят пересмотреть историю

Археологические эрмитажные экспедиции сделали значимые открытия в Крыму и Туве в этом году. Об этом 15 ноября рассказали на пресс-конференции в «Интерфаксе» начальники экспедиций.
Заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа, а также руководитель Южно-Крымской археологической экспедиции Светлана Адаксина назвала находки ученых исключительными, которые заставят переосмыслить историю античной колонизации.
В сибирской республике Тува археологи нашли древнюю могилу местного богача. Удивительно, что она была совершенно нетронута, в отличие от большинства разграбленных захоронений скифских времен.
«Наша главная удача, что грабители промахнулись и могила осталась непотревоженной», — рассказал Константин Чугунов, начальник Южно-Сибирской археологической экспедиции.
Ученый рассказал о ценных вещах, найденных в раскопках: это убранство костюма с более чем двумя тысячами золотых бляшек, изделия из золота в традиционном скифском стиле, большое количество железного оружия. Но, по признанию Чугунова, золото — обычная находка в могилах скифов.
«Главная находка — не золотая. Это стеклянная чаша, выполненная ассирийскими мастерами. Она была раздавлена в могиле под тяжестью камней, но уже восстановлена реставраторами в Эрмитаже, — рассказал он. — Такого рода изделия из стекла не сохранились даже на родине изделия».
Отдельная загадка — как ассирийское изделие попало в Туву — ждет исследования.
Вторая находка, сделанная Мирмекийской археологической экспедицией в Крыму, на раскопках городища Херсонес на территории современной Керчи, может называться кладом. Это глиняный кувшин, наполненный старинными монетами времен Александра Македонского.
«Это монеты из Македонии, Вавилона и других мест. Ранее было известно всего о 10 подобных монетах, найденных в этих местах. Это большая редкость, и мы связываем появление этого клада с таким событием: в конце четвертого века проходила ожесточенная борьба за власть, и кто-то из знати спрятал эти монеты во времена гонений», — рассказал ученый.
По словам специалиста, одной такой восьмиграммовой золотой монетой оплачивался целый месяц службы наемника.