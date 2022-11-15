Патрушев назвал число совершенных терактов в Центральной России

В Центральном федеральном округе, особенно в приграничных регионах, активизировались украинские разведывательно-диверсионные группы, населенные пункты подвергаются систематическим обстрелам, на территорию страны проникают радикалы и экстремисты с намерениями совершения терактов. Об этом 15 ноября заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По его словам, как правило, целями становятся объекты гражданской инфраструктуры, «уничтожение или повреждение которых угрожает безопасности мирного населения и может нанести существенный вред экономике».
«В текущем году в округе совершено 23 террористических акта, предотвращено 28 преступлений террористической направленности, в том числе 9 диверсий», — сообщил Патрушев (цитата по РИА Новости).
Он также добавил, что количество преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов, выросло на 80%.